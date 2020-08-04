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04.08.2020 - 17:36 |

FETÖ mahrem imamının şok eden yazışması ortaya çıktı! Darbeyi sevgilisine anlatmış

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kripto haberleşme uygulaması ByLock üzerinden yaptığı yazışmalar deşifre edilen bir FETÖ mahrem asker imamının yazdıkları şoke etti. Sevgilisi ile yazıştığı anlaşılan mahrem asker imamın yakında darbe olacağını, 1970 yılından beri askeriyeye adam yerleştirdiklerini itiraf etmesi dikkat çekti.

FETÖ mahrem imamının şok eden yazışması ortaya çıktı! Darbeyi sevgilisine anlatmış

'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülen İ.E.K. isimli FETÖ mahrem asker imamının ByLock üzerinden sevgilisi ile yaptığı skandal mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan İ.E.K.'nin sevgilisine örgüt ile ilgili çok sayıda itirafta bulunduğu tespit edildi. 2015 yılına ait konuşmaların deşifre edilen dökümlerinde FETÖ imamının örgüt tarafından yapılmak istenen darbeyi anlattığı, 1970'li yıllardan bu yana örgütün askeriyeye adam doldurduğunu tek tek anlatması dikkat çekti.

"DARBE 2015'TE OLACAKTI…"

30-31 Ekim 2015 tarihindeki yazışmalarda FETÖ mensuplarınca darbe planlaması yapıldığı, askerler tarafından 2015 yılı itibari ile darbe hazırlıklarının başladığı kaydedildi.

"1970'TEN BERİ ADAM YERLEŞTİRİYORUZ"

Yine yazışmalarda, bu konuşmaların mahrem konular olduğu, darbenin nasıl yapılacağı, askeri darbe yapacak kadar adamın 1970 yılından beri sağlam adımlarla askeriye içerisine yerleştirildiğinden bahsedildiği anlaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden 8,5 ay önce yapılan konuşmalarda şu ifadeler yer aldı: "Bak bu mahrem şeyler, hiç kimseye anlatmıyorsun bir tanem, tamam mı? Sen diyebilirsin nasıl askeri darbe yapacak kadar adamınız, rütbeliniz mi var askeriyede… Şu kadar söyleyeyim sana, 1970'ten beri çok sağlam adımlarla oralara anlı secde gören insanlar yerleştiriliyor… Sana güveniyorum, kimseye anlatmazsın."

Kız arkadaşının bu sözler üzerine, "Anlatmam kimseye, deli misin? Anlatsam gülerler zaten sana… Kime ne anlatayım?" demesi dikkat çekti.

 

 

Eczaneye pompalı tüfekle saldırı!Antalya’nın Serik ilçesinde, Ali Y. alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenledi. Haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar dolduran ve toplam 14 el ateş edip, kaçtıktan sonra yakalanan saldırgan adliyeye sevk edilirken, eczacı Ayşe Baygut İnal, "Bir yakınımızdan alacağı olduğu için saldırıyı düzenlemiş. Bizimle alakası yok. Daha önce de taşlamıştı" dedi. Saldırı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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