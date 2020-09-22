MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
ABONE OL
22.09.2020 - 11:51 | | DHA

FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay Yusuf S., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık astsubay Yusuf S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Yusuf S., "Dağlarda teröristlerle mücadele ettim. Örgüt üyesi değilim. Aramaları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yusuf S.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren TIR dehşet saçtıNevşehir'de, güney çevre yolunda ters şeritte giden TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Sahte cankurtaranlardan sahilde tepki çeken şaka

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'nın son açıklaması

Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'nın son açıklaması

Sıradaki Haber