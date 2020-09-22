FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık astsubay Yusuf S. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden Yusuf S., "Dağlarda teröristlerle mücadele ettim. Örgüt üyesi değilim. Aramaları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yusuf S.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.