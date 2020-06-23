MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ sanığı avukat itiraf etti! Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler
ABONE OL
23.06.2020 - 15:54 | | AA

FETÖ sanığı avukat itiraf etti! Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada etkin pişmanlıkta bulunan avukat, örgütün "çalışma evi"nde hakim ve savcılık sınavlarına hazırlandığını, kendisinden mülakatta kırmızı kravat takmasının istendiğini anlattı.

FETÖ sanığı avukat itiraf etti! Mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık avukat C.T. hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlatmak isteğini belirten  C.T, öğrencilik yıllarında dini duygularla bu örgüt içinde yer aldığını belirtti.

Dediklerini yapmamaları durumunda "şefkat tokadı" yiyeceğinin  söylenerek korkutulduğunu ileri süren C.T, şunları kaydetti:

"Dini duygularımı kullandılar. Ev ağabiliği yaptım. Bana peygamber ya da  sahabelerden birinin kod adını vereceklerini söyleyerek, 'İbrahim' kod adını  verdiler. Başkasının hattını da kullanmamı istediler. Herkesin bir kod adı vardı.  Örgütün, 'çalışma evi'nde hakim ve savcılık sınavlarına hazırlandım. Mülakat  esnasında bilemediğim bir soru sorulursa 'anımsayamadım' dememi, kırmızı kravat  takmamı istediler."

Mülakatta elenince bir daha örgütün "çalışma evi"nde kalmadığını ve  avukatlık mesleğine geri döndüğünü iddia eden C.T, "Bu yapının böyle bir hainlik  içerisinde olacağını bilemedim. Mesleğimi ve cübbemi çok özledim. Pişmanım,  beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık C.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek  eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

 

Çanakkale'de yıldırımın düşme anı böyle kaydedildiSon dakika- Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ile Gelibolu arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki ayaklarında çalışan işçi, sağanak sırasında yıldırımın düşme anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaza yerinde görülen puset panik yarattı! Herkes bebeği aradı

Kaza yerinde görülen puset panik yarattı! Herkes bebeği aradı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Adnan Oktar Suç Örgütü davasına devam edildi

Adnan Oktar Suç Örgütü davasına devam edildi

Sıradaki Haber