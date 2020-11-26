FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında dava açılan ve açığa alınan astsubay M.U., Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hazır bulundu. Tanık beyanları sonrasında savunma yapan tutuksuz sanık M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık M.U.yu 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.