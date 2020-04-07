MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi
ABONE OL
07.04.2020 - 11:25 | | AA

FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 5 eski polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler M.Ö, O.K, L.G, O.B. ve O.S.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Zanlıların veri inceleme raporuna yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yapımına başlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

FETÖ şüphelisi 5 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Fransa'dan getirilip, karantinaya alınan TIR şoförü konuştu!

Fransa'dan getirilip, karantinaya alınan TIR şoförü konuştu!

Sıradaki Haber