FETÖ, TSK'daki elemanlarına liseden itibaren kod isim vermiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan subay A.N.Y, FETÖ'yle lise son sınıfta tanıştığını söyledi.

Okulun son senesinde, iyi bir üniversite kazanabilmek için birkaç arkadaşıyla terör örgütünün "ışık evlerine" gitmeye başladığını kaydeden A.N.Y, bir süre sonra "Turgut" kod isimli "mahrem abi" tarafından kendilerine askerlik mesleğinin anlatıldığını, okul tercihleri arasında askeri okulların da bulunması gerektiği hususunda ikna edilmeye çalışıldıklarını belirtti.

Bunun üzerine, TSK'ye sempati duyan diğer arkadaşlarıyla "mahrem abi" ile görüşmeye başladıklarını aktaran itirafçı subay, "Turgut abi, birkaç gün sonra eve gelerek, bizi bir odaya çekti. Burada bize 'Askeri okullara gidecekseniz şimdiden tedbir amaçlı birer kod isminizin olması gerekiyor' diyerek, üçümüze de kod isim verdi. Bana 'Abdullah' kod ismini verdi." ifadesini kullandı.

TERCİH YAPMAKSIZIN KARA HARP OKULU MÜLAKATINA ÇAĞRILMIŞ

A.N.Y, bu süre zarfında üniversite ve askeri okul sınavlarına hazırlandığını kaydederek, "Lise 4. sınıftayken ışık evinde üniversite ve askeri okul sınavlarına hazırlandım. 3 arkadaş sınavlara girdik. Sınavlara girerken askeri okul seçeneğini de işaretlemiştim. Üniversite sınavından aldığım puan neticesinde tercih yapmaksızın beni Kara Harp Okulu'ndan mülakat sınavı için aradılar..." beyanında bulundu.

Mülakat sınavı öncesinde, "Turgut" kod isimli "mahrem abi"nin kendisini hiç tanımadığı biriyle görüştürdüğünü belirten A.N.Y, şu bilgileri verdi:

"Bu kişi, askeri okulların mülakatlarına gireceğimizi, mülakat sınavında nasıl davranacağımızı bilmemiz gerektiğini söyleyerek mini bir mülakat yaptı. Atatürk ilke ve inkılaplarını sordu. Hepsini anlattım. 'Emin misin?' diye sordu. 'Evet.' dedim. Bunun üzerine, 'Sorunun cevabını biliyorsan net ve akıcı bir Türkçe ile yanıtla. Mülakatta kekeleme. Sorunun yanıtını bilmiyorsan, bilmiyorum şeklinde yanıt ver.' diyerek telkinlerde bulundu."

İtirafçı subay, ardından, askeri okullarda kendisiyle ilgilenecek "Yusuf" kod adlı "mahrem abi" ile tanıştırıldığını, bu kişinin askeri okulda uymaları gereken tedbir kurallarını anlattığını, bu kuralları "hizmete" bağlı tüm askerlerin yerine getirmek zorunda olduğunu, aksi halde askeriye içerisinde deşifre olup okuldan atılabileceğini belirten cümleler kurduğunu aktardı.