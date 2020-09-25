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25.09.2020 - 16:00 | | AA

FETÖ'cü astsubaya MÄ°T operasyonu

Ä°zmir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) mensup sÃ¶zde mahrem imamla aktif olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiÄŸi belirlenen astsubay, MÄ°T destekli operasyonla yakalandÄ±.Â

FETÖ'cü astsubaya MÄ°T operasyonu

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MÄ°T Ä°zmir BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri, kentteki bir birlikte gÃ¶rev yapan astsubay M.Ã‡'nin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde askerlerden sorumlu mahrem imam S.Ä°. ile gÃ¼ncel ÅŸekilde irtibatlÄ± olduÄŸu belirlendi.

Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, ÅŸÃ¼pheliyi ikametinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n, TSK'ye sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ±yla haberleÅŸmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± ankesÃ¶r ve sabit kontÃ¶rlÃ¼ hat aramalarÄ± da saptanan M.Ã‡, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.

M.Ã‡. hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Bu arada, mahrem imam S.Ä°. de baÅŸka ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma" suÃ§undan tutuklandÄ±.

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Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat Ä°kinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da ilgi gören "Atmaca"nÄ±n teslimatlarÄ±na bu sene sonu itibarÄ±yla baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aynÄ± füzenin karadan karaya versiyonu için de çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
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