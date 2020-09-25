Â

MÄ°T Ä°zmir BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri, kentteki bir birlikte gÃ¶rev yapan astsubay M.Ã‡'nin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde askerlerden sorumlu mahrem imam S.Ä°. ile gÃ¼ncel ÅŸekilde irtibatlÄ± olduÄŸu belirlendi.

Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, ÅŸÃ¼pheliyi ikametinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n, TSK'ye sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ±yla haberleÅŸmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± ankesÃ¶r ve sabit kontÃ¶rlÃ¼ hat aramalarÄ± da saptanan M.Ã‡, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.

M.Ã‡. hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Bu arada, mahrem imam S.Ä°. de baÅŸka ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma" suÃ§undan tutuklandÄ±.

Â

Â

Â

Â

Â

Â