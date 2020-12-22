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22.12.2020 - 13:17 | | İHA

FETÖ'cü memura 2 yıl 6 ay hapis!

Fethullahçu Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'cü memura 2 yıl 6 ay hapis!

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada FETÖ üyeliğinden yargılanan Y.Y., mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar duruşmasında savunmasını yapan Y.Y., FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda Y.Y.'ye 'FETÖ üyeliği' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 

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