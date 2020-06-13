FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarının yeni detayları ortaya çıktı

FETÖ'cülerin şifreli haberleşme programı ByLock'ta, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimine ilişkin yazışmaları ile Tahşiyecilere yönelik kumpas ve örgüt içindeki bağlantının sıkı tutulması için de gizlilik yönünde alınan tedbirleri de yazışmalara yansıdı.

TRT Haber'in geçtiği bilgilere göre; FETÖ'cüler şifreli yazışma yöntemi ByLock ile Tahşiyecileri, ABD'deki kumpas davası için kullanmak istediler. 2009 yılında Gülen'in verdiği talimatla 'Tahşiyeciler'e operasyon yapıldı.

İşte Tahşiye kumpası, ABD seçiminde Cilinton'a destek ve sosyal medya ile ilgili ByLock yazışmalarında yer alan ifadeler;

TAHŞİYE KUMPASI

"Tahşiye davası avukatları basın açıklaması yaptı. Bunun İngilizce olarak dış basında yankısı önemli. Özellikle ABD'deki davaya bakan yönüyle."

"İngilizce tweet yazabilecekler, önemli isimlere bolca lobi yapsınlar. İddiaları mantıken çürütürsek ABD'deki dava için o kadar etkili olur. Tahşiye'den bahsederken el-Kaide ile ilişkilendirelim her defasında. El-Kaide'nin Türkiye kolu tahşiye örgütü vs. gibi."

FETÖ'CÜLER CLİNTON İLE GÖRÜŞMÜŞ

Bylock yazışmalarında ABD Başkan Adayı Hillary Clinton detayı dikkat çekti.

"Hillary Clinton (eski ABD Dışişleri Bakanı ve başkan adayı) ile ilk kez görüştüm. Bize karşı olumlu bakıyor, seviyor. Seçilirse buradaki hizmetler daha rahat olur. Cumhuriyetçiler ciddi anlamda bize karşı."

ÖRGÜTÜN SOSYAL MEDYA ÖNLEMLERİ

Örgüt içindeki kopmaları önlemek adına yapılan yazışmalarda şu ifadeler yer aldı;

"Başta zincir bağlantılı aplikasyonlardan arkadaşların çıkması lazım... Her birimizin tanışı örneğin sayıştay'daki kişiyi yabancı ilgisiz biri görebiliyor."

"Bir ipucu yakalayan salkım üzüm gibi toplar maazallah. Programlardan çıkalım, CV doldurup bıraktıysak, silip kapatalım."

FETÖ'ye yapılan operasyonlarda ve incelemelerde dijital materyallerin incelenmesinde yeni yazışmalara ulaşılıyor ve FETÖ'nün Bylock üzerinden yaptıkları yazışmalarda da Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki olaylara da nasıl müdahil olmaya çalıştıkları ortaya çıkarılmış oldu.