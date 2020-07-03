03.07.2020 - 12:58 | | AA
FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.
Prof. Dr. İlhan Çetin Kurban Bayramı'nda KKKA için uyarıda bulunduSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız olmuştu. Bu nedenle özellikle elinde yara veya kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeleri öneriyoruz'' dedi. Prof. Dr. Çetin, alınan önlemler ve uyarılar sayesinde son dönemde vaka sayılarında azalma olduğunu belirterek, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkati çekti.