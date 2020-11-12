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12.11.2020 - 10:52 |

FETÖ'den yakalanmıştı! Erkan Akkuş hakkında istenen ceza belli oldu

FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İzmit’te yakalanarak cezaevine gönderilen Bugün TV ve Kanaltürk TV Genel Yayın Yönetmeni ve spiker Erkan Akkuş hakkında dava açıldı. Akkuş’ın ‘Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ’suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

FETÖ'den yakalanmıştı! Erkan Akkuş hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Kanaltürk eski spikeri Erkan Akkuş, ihbar üzerine İzmit'te 21 Ağustos'ta yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erkan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde örgütün en ateşli savunucularından olduğu belirlenmişti.

FETÖ İLE BAĞLANTISINI REDDETTİ

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesine başvurulan Akkuş, 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Akkuş, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Emniyet ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddeden Akkuş hakkında İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, FETÖ propagandası içeren kitaplar ele geçirildiği öğrenilen Akkuş'un terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla dava açtı.

'SOHBETLERDE UYUYORDUM'

İddianamede Akkuş'un ifadesinde anlattığı, "Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanaltürk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. Afrika'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır." ifadelerine yer verildi. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ünlü spiker, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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