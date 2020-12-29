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29.12.2020 - 12:21 | | İHA

FETÖ’den yargılanan 4 kişiye 1 yıl ile 6 yıl arasında hapis!

Kayseri’de, FETÖ silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan yargılanan öğretmen, eski polis, mimar ve eczacı hakkında 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

FETÖ’den yargılanan 4 kişiye 1 yıl ile 6 yıl arasında hapis!

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan yargılanan eski öğretmen Ali Ekinci yaptığı savunmada, “O ortamda bulunmamın sebebi mesleğim gereğidir. 15 Temmuz’dan sonra nefret ettim ve bıraktım. Burada ekmeğim için bulundum. Ben Bylock’u burada duydum. Örgütle alakalı bize bilgi vermiyorlardı. Gerçek yüzlerini bize göstermediler. Orada çalıştığım için pişmanım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti Ali Ekinci’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan eski Polis Memuru Metin Taflı ise, “Örgütle bir süre birlikte oldum ama devletime zarar verecek bir hainlik yapmadım ve yapmam. Beraatımı talep ediyorum. Devletle alakalı adımın içerisinde, devletin hakkında örgütün hazırladığı fişleri kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti Metin Taflı’ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlarından yargılanan mimar Ersoy Daştan ve eczacı Nürü Şimşek’e ise mahkeme heyeti tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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