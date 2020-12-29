FETÖ’den yargılanan 4 kişiye 1 yıl ile 6 yıl arasında hapis!

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmaktan yargılanan eski öğretmen Ali Ekinci yaptığı savunmada, “O ortamda bulunmamın sebebi mesleğim gereğidir. 15 Temmuz’dan sonra nefret ettim ve bıraktım. Burada ekmeğim için bulundum. Ben Bylock’u burada duydum. Örgütle alakalı bize bilgi vermiyorlardı. Gerçek yüzlerini bize göstermediler. Orada çalıştığım için pişmanım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti Ali Ekinci’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan eski Polis Memuru Metin Taflı ise, “Örgütle bir süre birlikte oldum ama devletime zarar verecek bir hainlik yapmadım ve yapmam. Beraatımı talep ediyorum. Devletle alakalı adımın içerisinde, devletin hakkında örgütün hazırladığı fişleri kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti Metin Taflı’ya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlarından yargılanan mimar Ersoy Daştan ve eczacı Nürü Şimşek’e ise mahkeme heyeti tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.