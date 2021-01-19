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19.01.2021 - 19:15 | | AA

FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu tespit edilen Hakan A. tutuklandı.

FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' tutuklandı

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakan A, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Pozantı-Ankara otoyolunda feci kazaPozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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