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12.02.2020 - 11:18 | | AA

FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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