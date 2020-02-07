MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı
ABONE OL
07.02.2020 - 13:42 | | AA

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sivas merkezli operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda bir üsteğmen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler üsteğmen E.B. ile astsubaylar S.G. ve Y.E. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.B, nöbetçe mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerden üsteğmen E.B. önceki gün Çankırı'da, jandarma astsubay S.G. Denizli'de ve Y.E. Muş'ta gözaltına alınmıştı.

Fırtına minareyi beşik gibi salladıOrdu'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin beşik gibi sallandığı görüntüler kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanları izle! Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba Nevres yüzünden Savcı'nın baskısına maruz kalıyor

Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanları izle! Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba Nevres yüzünden Savcı'nın baskısına maruz kalıyor

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Sıradaki Haber