FETÖ'nün bölge imamı 'kullanmadım' dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan Coşkun'a hükmedilen hapis cezasına ilişkin 42 sayfa olarak hazırlanan gerekçeli kararda, FETÖ/PDY hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık ve sanık savunmalarına yer verildi.

599 KEZ GİRDİĞİ BYLOCK'TA 5 BİN 496 MESAJ GÖNDERMİŞ

Karara, Coşkun'un örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 19 Şubat 2016'ya kadar 599 kez giriş yaptığı, 980 elektronik posta, 5 bin 490 mesaj aldığı bu program aracılığıyla 5 bin 496 da mesaj gönderip, talimat verdiğinin tespit edildiği yansıdı.

Coşkun'un 15 Aralık 2015'te örgüt üyesi M.A'ya ByLock üzerinden attığı bazı mesajlara da yer verilen kararda, bir iletisinde "Adana'ya operasyon yapıldı. Gelebilecek olursanız, gelin. Sıkıntı varsa hiç denemeyin. Biz bir şekilde size ulaşırız. Yarın 10.00 gibi ByLock'unuz açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Coşkun'un, farklı tarihlerde H.D'ye attığı mesajlar şöyle:

"Hocam Beyaz Saray ile ilgili mevzuyu yarın görüşsek. Bana gönderdiğin dosya var ya, Enes bey de göndermiş. Resmi bir açıklama bekleniyor. Eğer resmi bir açıklama yapılırsa, herkes çıkacak, bayanları tedbiren çıkarmış olabilirler. İlhami beyin ByLock'u kapalı. Yarın bir toplantı yapacağız. Yer ayarlaması lazım. Mail attım bir baksa. Okulun kantinini işleten mütevelli birisi var. Onu terörle mücadelen çağırmışlar. Arkadaşlar işkillenmiş. Acaba sıkıntılı bir durum mu var. Sorabilir miyiz?"

Coşkun'un, F.S'ye ise attığı mesajda ise "Senin önceki yerle ilgili de problem olmuş. Sıkın dişinizi. Yapma ya. Vay alçak vay. Bu işleri biliyor muydu? Oradakileri de yaktı o zaman. Çok kötü olmuş fakat ispatlayamaz herhalde. Yani bırakıp gitmiş. Ne diye gitmiş konuşmuş. Tabi tabi kesinlikle paçayı kaptırmamamız lazım. Gaybubet yapmanız lazım. Ayarladığınız bir yer var mı? Benim de aklımda olsun ben de bakayım." ifadeleri yer aldı.

K.A.'ya attığı mesajında ise Coşkun, "Hizmet etmedikten sonra tedbirin de esprisi yok. Bu donkişotluk yapalım anlamında değil. Tam tedbir çok hizmet." şeklinde talimat verdiği belirtildi.

Kararda, Coşkun'un attığı mesajlar ve elektronik postalara ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanığın örgüt üyeleriyle ByLock üzerinden yoğun irtibat kurduğu, bazı yazışmalarda kod adı kullandığı tespit edilmiştir. Örgüt toplantılarının yerini, zamanını, şeklini, FETÖ operasyonları, yakalanan örgüt üyeleri, bunlarla ilgili gelişmelere, örgüt üyelerinin saklandıkları gaybubet evleri, burada yakalanan örgüt üyeleri, üyelerin kullandığı ByLock ve diğer uygulamaları, örgüt içi itirafçılara, örgüte müzahir şirket ve okullara ilişkin parasal mevzulara ilişkin örgütsel içerikli görüşmeler yapıldığı görülmüştür. Her ne kadar 'kullanmadım' dese de ByLock hesabında kimlik bilgilerinin taranması ve örgüt üyelerinin ifadelerindeki itirafları doğrultusunda Coşkun'un bu uygulamayı kullandığının sabit olduğu anlaşılmıştır."

YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ'YE OY VERİLMEMESİ TALİMATI

Kararda, birçok kişinin, şüphelinin FETÖ/PDY'de yaptığı faaliyetlere ilişkin tanık olarak verdiği ifadeler de yer aldı.

Tanık İ.T. ifadesinde Coşkun'un, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti kastedilerek "Malum partiye oy verilmeyecek. İlinizde bu parti karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verilecek." diye talimat verdiğini ileri sürdü.

Coşkun'un, 2015'ten sonra Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'dan sorumlu bölge abisi olarak görev yaptığını bildiğini iddia eden İ.T, birlikte görev yaptığı ilde sanığın, FETÖ'nün bütün organizasyonları, sohbet ve para gibi her türlü faaliyetlerinden sorumlu kişi olduğunu, ByLock ve diğer uygulamalardan görüştüğünü savundu.

Tanık H.T. ise Coşkun'un, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotu "bereket parası" adı altında kendisine verdiğini iddia etti.

"Sanık FETÖ/PDY ile organik bağ kurarak amaçları doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik arz eden faaliyetlerde bulunmuştur. Örgütsel amaç ve eylem birliği içerisinde 2012-2015 Bitlis imamlığı, 2015'ten sonra ise Diyarbakır imamlığı, Bitlis, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman ilerini kapsayan 'dar bölge imamlığı' görevini üstlenmiştir. Coşkun dahil olduğu örgütün silahlı terör örgütü olduğunu bilecek durumda. Zira 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça bu husus alenileşmiştir." ifadelerine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Örgütün daha önce de kendisine ait unsurları silah kullanma konusunda yönlendirdiği bilinen bir gerçek. Örgüt tarafından yapılan toplantılarda örgütün sahip olduğu asker ve polis gücünün sıkça dile getirildiği, kamuoyunda bilindiği üzere MİT tırlarının durdurulması olayında örgütün silahlı güçlerini kullandığı ve örgütün silah kullanma konusundaki tavrı iyice açığa çıkmıştır. Bu yapıda yer alan ve 'dar bölge imamlığı' görevini yürüten sanığın örgütün silahlı gücünü bilmemesinin mümkün olmadığı ve buna rağmen örgütün hiyerarşik yapısında yer alarak görevler üstlendiği anlaşılmıştır. Sanığın konumu, görevleri, sorumluluk sahasındaki sevk ve idare ettiği örgütsel faaliyetlerin süre, önem ve yoğunluğu gözetildiğinde örgüt yöneticisi olarak kabul edildiği kanaatine varılmıştır."

Sanık Yusuf Coşkun, yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.