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03.02.2020 - 16:03 | | AA

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 8 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 8 yıl hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına mühendis olan sanık Salih Sağ ile avukatı katıldı.

Sanık Sağ'a savcının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Sağ, beraat talebinde bulundu.

Sanıktan sonra söz alan avukatı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un hukuka uygun bir delil olmadığını iddia etti.

Ayrıca müvekkilinin ByLock'u örgütsel kasıtla indirdiğini gösteren bir delil bulunmadığını savunan avukat, dosyadaki tutanaklarda mesaj içeriğinin olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı, "Garson" kod adlı itirafçı imam tarafından verilen SD kartın da sanık aleyhine delil olarak kullanılamayacağını, kartın kim tarafından oluşturulduğunun belli olmadığını iddia etti.

Son sözleri sorulan sanık Sağ, "Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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