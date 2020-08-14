14.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon
Ankara’da FETÖ/PDY’nin, “gaybubet evi” adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, “FETÖ/PDY üyeliği”nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.