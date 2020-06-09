FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 28 şüpheli hakkında hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin 2020 yılı dahil olmak üzere güncel yapılanmasına yönelik 27'si kadın olmak üzere 8'i tutuklu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda yaşları 18 ila 33 arasında değişen 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Defne Türker" kod adını kullanan şüpheli Elif Y'nin (26), kadınlarla farklı iş yerleri ve evlerde örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve toplantılar yaptığına dair bilgilendirme üzerine takibe alındığı belirtildi.

Elif Y'nin önce Bayrampaşa’daki bir AVM'de bulunan kafede 2 kişiyle aynı gün akşam saatlerinde ise Üsküdar’daki bir pastanede 4 kişiyle örgütsel toplantılar yaptığının bildirilmesi üzerine bahsi geçen pastaneye operasyon yapılarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, şüpheli Elif Y'nin Bahçelievler’deki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile zarflar ve hediye paketi içerisine konulmuş paralar ele geçirildiği vurgulandı.

İddianamede, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kadının da Elif Y'nin evinde yakalandığı aktarıldı.

Elf Y'nin Bayrampaşa’daki AVM'de görüştüğü 2 kadının evinde yapılan aramalarda Türk lirasının yanı sıra döviz cinsinden çeşitli paralarla 2 adet F serisi dolar ele geçirildiği belirtilen iddianamede, hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülen firari bir erkeğin de bu adreste yakalandığı anlatıldı.

İddianamede, soruşturmaya devam edildiği sırada şüphelilere ait bir evde yapılan aramada, evdeki cep telefonu ile bazı materyalin adresteki kişiler tarafından camdan dışarı atıldığına yer verilerek, burada da ByLock kaydı bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheli Elif Y'nin FETÖ/PDY mensuplarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, onları yeniden etkin konuma getirmek ve cezaevinde bulunan üyelerine ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü aktarılan iddianamede, bu kapsamda deşifre olmamak için umuma açık yerlerde örgüt mensupları ile söz konusu faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ikametinden elde edilen ve üzerinde "adak" yazılı zarf içerisinde 2 bin 600 lira ile 400 dolarının yanı sıra mor renkli hediye poşetlerinde tasnif edilmiş paralar ele geçirildiği ifade edildi.

YABANCI KİŞİLER ADINA ÇIKARILAN HATLARLA GÖRÜŞME

Şüpheli Elif Y'nin kendi adına kayıtlı GSM hattı ve yabancı kişi adına kayıtlı olmak üzere 2 farklı cep telefonu kullandığı, cep telefonunda "Signal" isimli kriptolu mesajlaşma programının bulunduğu aktarılan iddianamede, zanlının mesajlaştığı kişilerin bir kısmının yurt dışı kayıtlı GSM hattı kullandığı, mesajlaştığı şahıslarla 2020 yılı da dahil olmak üzere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait söz, sohbet, kitap ile örgütsel dokümanlar paylaştığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, bir kısım şüphelinin el konulan cep telefonlarında "Defne" kod adıyla kayıtlı olan Elif Y'nin bu kişilere ev ayarladığı ve yazışmalara göre örgüt hiyerarşisinde üst konumda olduğu bilgisine yer verildi.

Şüphelinin, GSM hatlarının tüm soruşturma şüphelileri ile ortak baz bilgisinin bulunduğu dile getirilen iddianamede, soruşturma şüphelilerinden halen aktif olarak çalışan polis memuru F.A. ile irtibat kurduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Elif Y'nin terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki yapılanmasında etkin olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin izaha muhtaç ve çelişkili beyanlarda bulunduğu, aktif olarak FETÖ adına faaliyet yürüttüğü, örgütün yeniden yapılanarak güç kazanmasında rol aldığı, FETÖ ile iltisaklı ailelerin çocukları ile irtibat kurarak bu şahısları örgütlediği, örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak için çalışmalar yaptığı anlaşılmıştır."

ŞÜPHELİ POLİSİN ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

İddianamede, şüpheli kadın polis memuru F.A'nın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade verdiği ancak bu talebin tutuklamadan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Diğer zanlılarla ilgili suçlamalara da yer verilen iddianamede, bir kısım şüphelinin örgütsel yazışmalar için ByLock, Signal ve KakaoTalk uygulamalarını kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, tek erkek şüpheli V.D'nin ise, bazı örgüt üyelerine sahip olduğu telekominikasyon bayi dükkanında yabancı şahıslar üzerine kayıtlı GSM hattı çıkardığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, tüm şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.