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07.06.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

FETÖ’nün hücre evlerine baskın

FETÖ’ye yönelik soruşturmalarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ’nün hücre evlerine baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre ve gaybubet evlerine yönelik tespitler sonrası 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ’nün Ankara, Yozgat ve Aksaray’daki yapılanmasında yönetici konumunda faaliyet gösterenlerle, mahrem yapı içerisinde görev yapmış firarilerinde bulunduğu 37 kişi yakalandı.

Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramalarda 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100’er gramlık 3 külçe altın ele geçirildi.

İzmir’de ise FETÖ’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda da aralarında örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların bir diğer adresi Mersin’de ise 26 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır’da da 15 şüpheli gözaltına alındı. 

Hatay’da masaj salonlarına operasyonHatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.
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