FETÖ’nün ilk kumpası MİT’e

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 7 Şubat 2012’de MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin kurduğu kumpasla ilgili yürüttüğü soruşturmasını tamamladı. İddianamede örgüt lideri Fetullah Gülen, Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün’ün aralarında bulunduğu 34 kişi şüpheli olarak yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümet bakan ve başbakan yardımcıları ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT eski görevlileri mağdur olarak yer aldı. İddianamede 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu vurgulandı. İddianamede, örgüt yöneticileri ve mensuplarının planlı bir şekilde yürüttükleri söz konusu soruşturma ile yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükümeti devirmeye çalıştıkları, MİT’i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amaçladıkları belirtildi.

10 günlük ziyaret

İddianamede, FETÖ elebaşıyla doğrudan görüşme olanağı olan “Bahadır” kod adlı firari şüpheli Çetin Özgür ve örgütün yargıdaki mahrem imamlarından olan firari şüpheli İlyas Şahin’in, 7 Şubat kalkışmasına ilişkin talimatı almak ve iletmek üzere ABD’ye gitmiş olabilecekleri yönünde inceleme yapıldığı anlatıldı. İddianamede, Çetin Özgür’ün 19 Ocak 2012’de saat 09.25’te Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye çıkış yaptığı, 10 günlük bir aranın ardından Bosna Hersek üzerinden 29 Ocak 2012’de saat 10.15’te yine Atatürk Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Sözde yargı imamı “Kartal” kod adlı şüpheli İlyas Şahin’in de 20 Ocak 2012’de Özgür’den bir gün sonra uçakla ABD’ye gittiği, yine Özgür’den bir gün sonra 30 Ocak 2012’de Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye döndüğü bilgisi verildi. İddianamede Özgür ve Şahin’in bu seyahatlerinin 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasının bilgilerini FETÖ elebaşı Gülen’e aktarmak ve onay almak için olduğu belirtildi.

Kayıtlar çıkarıldı

İddianamede, bu seyahatler sonrası operasyon onayının alınması ile 13 Ocak 2012 tarihinde yapılan KCK operasyonunda ele geçtiği iddia edilen ve bu tarihe kadar bekletilen Oslo ses kayıtlarının bulunduğu iddia edilen dijital metaryallerin, bu seyahatten hemen sonra 3 Şubat 2012’de incelemeye alındığı, gelen talimat sonrasında harekete geçen emniyet birimlerinin dört günlük süre içerisinde özellikle delillerin bulunduğu hard diskin incelemesini tamamlandığı ve gözaltı kararının 7 Şubat’ta çıkarılması ile sürecin son bulduğu ifade edildi.

Ankara’da 120 FETÖ’cü

İddianamede, şüpheliler Çetin Özgür ve İlyas Şahin’in FETÖ elebaşından aldıkları talimatı örgüt hiyerarşisi gereği emniyet birimlerine iletilmesi için o dönem örgütün “Marmara Bölge İmamı” olan “Arif” kod adlı şüpheli Ali Rıza Tekinkaya’ya ilettikleri, Tekinkaya’nın da emniyet birimlerine ilettiği anlatıldı. İddianamede, firari şüpheli Tekinkaya’nın 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasından hemen önce ve örgüt elebaşının talimatının gelmesi sonrasında 2, 3 ve 4 Şubat 2012 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otel’de 5202 numaralı odada konakladığı, hemen yan odasında örgütün sözde “Güneydoğu emniyet imamı”, “Bekir” kod adlı şüpheli Hüseyin Civan’ın kaldığı, bu şahıslarla birlikte kalanların tamamının sorgulandığı ve otelde toplam 120 FETÖ/PDY şüphelisinin bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ameliyata denk getirmeye çalıştılar

İddianamede, olay tarihinde Başbakan olan ve halen Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirmek ve yetiştirmek maksadıyla çok ivedi şekilde adli işlemler yapıldığı belirtilerek, “O dönem MİT Müsteşarlığı çalışanları olan kişiler hakkında dinleme kararları alınmıştır. Örgütün bu girişiminin halen Cumhurbaşkanımız olan Erdoğan’ın sağlık problemleri sebebiyle planlanan ameliyatına geç girmesi ve kumpas soruşturmasından bu şekilde haberdar olunması sonrasında hükümetin yapılan kumpasın önüne geçmesi suretiyle engellendiği, bu girişim sonrasında örgütün daha önce üstü kapalı şekilde yapmaya çalıştığı mücadeleyi artık açıktan aleni biçimde hükümete yönelik devam ettirdiği, bu girişim sonrasında da şiddeti ve vahameti giderek artan biçimde Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT TIR’larının durdurulması ve 15 Temmuz darbe girişimi şeklinde eylemlerine devam ettiği tespit edilmiştir” denildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Gülen, örgütün sözde emniyet imamı Çetin Özgür ve sözde yargı imamı İlyas Şahin, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “gizliliğin ihlali” ve “nitelikli resmi belgede sahtecilik” suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İddianamede, diğer 16 sanığın da birer kez ağırlaştırılmış müebbet 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezalarına çarptırmaları istendi.