FETÖ’nün insan tacirlerine darbe

Kendilerine “Kabataşlar” adını veren grubun elebaşılığını “FETÖ üyesi olmak”tan hakkında suç kaydı bulunan Olgun Kabataş’ın yaptığı anlaşıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki hafta İstanbul merkezli olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyon, altı ay önce Avrupa’ya insan kaçıran bir şebekenin belirlenmesiyle başladı. Çeteyi izlemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmalarda şebekenin daha çok suç kaydı bulunup aranan ve yargılama süreci devam eden Türk vatandaşlarını yurt dışına kaçırdığını tespit etti. Çetenin insan kaçakçılığı için 5 ile 10 bin Euro arasında değişen ücretler üzerinden anlaştığı şahıslara önce yasal umumi pasaport temin ettirdiği, bu kişileri Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmayan Balkan ülkelerine gitmeleri yönünde ikna ettiği, bu ülkelere giden kişilerin pasaportlarını bu ülkelerde bulunan elemanları vasıtasıyla Türkiye’ye geri gönderttiği ve umumi pasaportların kaplarını söküp yeşil pasaport kabı taktırdığı belirlendi. Çetenin, bu yolla altı ayda 200’ü terör şüphelisi, 750 aranan kişiyi AB ülkesi olmayan Balkan ülkeleri üzerinden Avrupa’ya geçirdiği tespit edildi. Şebekenin, bu yöntemle 5 milyon Euro gibi bir gelir elde ettiği de tespit edildi. Firari çete lideri Olgun Kabataş aranıyor.