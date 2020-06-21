FETÃ–â€™nÃ¼n kaÃ§ak â€˜maviâ€™ militanlarÄ± belli oldu

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼ye ve sempatizanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±na vatandaÅŸlar da yardÄ±mcÄ± olabiliyor. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vatandaÅŸlarÄ± bu konuda teÅŸvik etmek maksadÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "TerÃ¶rden Arananlar Listesi"ndeki suÃ§lu ve ÅŸÃ¼phelileri gÃ¶ren, duyan ve bilenler TerÃ¶r Ä°hbar HattÄ± ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.

Sabah'tan Sema Alim DalgÄ±Ã§'Ä±n haberine gÃ¶re; KÄ±rmÄ±zÄ±, Mavi, YeÅŸil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrÄ± kategoride deÄŸerlendirilen terÃ¶rist suÃ§lusu ya da ÅŸÃ¼phelilerini ihbar eden vatandaÅŸlar, ÅŸahsÄ±n bulunduÄŸu kategoriye gÃ¶re Ã¶dÃ¼l kazanÄ±yor.

TerÃ¶r yandaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu listeye gÃ¶re baÅŸlarÄ±na konan para Ã¶dÃ¼lÃ¼ deÄŸiÅŸiyor.

KÄ±rmÄ±zÄ± listeye 10 milyon liraya kadar,

Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,

YeÅŸil Listeye 2 milyon liraya kadar,

Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar

Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar Ã¶dÃ¼l vaat ediliyor. AyrÄ±ca, Ã¶dÃ¼l miktarlarÄ± her yÄ±l gÃ¼ncelleniyor.

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n azÄ±lÄ± mensuplarÄ±ndan Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldÄ±.

Kocaeli eski KOM mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Ahmet Can, yargÄ±daki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±nÄ± koordine ediyordu. 10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can iÃ§in ABD'ye iade talebinde bulunuldu.

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FETÃ–'nÃ¼n CHP'den sorumlu 'siyaset imamÄ±' olan Ahmet Hamdi Parlak, medya ve yurt dÄ±ÅŸÄ±yla da ilgileniyordu. AynÄ± zamanda Åžuan firari olan Parlak'Ä±n, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve Cumhuriyet'te haberinin yayÄ±nlanmasÄ±yla iliÅŸkisi bulunuyor.

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MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± 1 Ocak 2014'te Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde sahte ihbarla durdurup aramak isteyen FETÃ–'cÃ¼lerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n 'jandarma imamÄ±' olan Ali Ã‡akmak'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'daki askeri unsurlar devreye sokularak 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da durdurulup arandÄ±. Ali Ã‡akmak'Ä±n ayrÄ±ca Hrant Dink davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± eski Jandarma Yarbay Muharrem Demirkale ile de sÄ±kÄ± irtibatÄ± saptandÄ±.

Bir dÃ¶nem FETÃ–'nÃ¼n 'TÃ¼rkiye Kara Kuvvetleri imamÄ±' olan GÃ¼len'den aldÄ±ÄŸÄ± MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve basÄ±na servis edilmesi talimatÄ±nÄ± uyguladÄ±. MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n hemen Ã¶ncesinde 17-25 AralÄ±k yargÄ±sal darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶revden 'TÃ¼rkiye Kara Kuvvetleri imamlÄ±ÄŸÄ±' gÃ¶revinden alÄ±narak Pakistan'a gÃ¶nderildi. TÃ¼rkiye'den en son 19 Haziran 2016'da Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapan Semerci bir daha TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmadÄ±.

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FETÃ–'nÃ¼n beyin takÄ±mÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Barbaros Kocakurt, FETÃ–'nÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye para aktarmada kullandÄ±ÄŸÄ± Hawala sistemini yÃ¶netiyordu. Para toplama ve daÄŸÄ±tmada KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'yÄ± Ã¼s olarak kullanan Kocakurt, bir dÃ¶nem Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 'TÃ¼rkiye imamlÄ±ÄŸÄ±' bir dÃ¶nem ise 'Ä°stanbul imamlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yaptÄ±. FETÃ–'nÃ¼n adli tÄ±p yapÄ±lanmasÄ±nda rolÃ¼ olan Kocakurt ayrÄ±ca Ä°zmir'deki FETÃ– okulu olan Yamanlar Koleji'nin de kurucu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ydÃ¼. 7 AÄŸustos 2014'te yurt dÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

RÃ¼tbesi alÄ±nan eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli olan Emrullah Uslu, basÄ±nda kendini Emre Uslu diye tanÄ±tÄ±yor. ABD'de yaÅŸayan Uslu, "sorumlu" dÃ¼zeyde. Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov suikastÄ± faili AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÃ–/PDY'nin amacÄ± doÄŸrultusunda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±dan sonra sosyal medyada algÄ± operasyonu baÅŸlattÄ±. Ãœlke ve dÃ¼nya kamuoyunu yanÄ±ltmak amacÄ±yla saldÄ±rÄ± arkasÄ±nda El Kaide-El Nusra terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin olduÄŸunu iddia eden paylaÅŸÄ±mlarda bulundu.

Bir dÃ¶nem FETÃ–'nÃ¼n 'emniyet imamlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yapan Hamza SevinÃ§, emniyet yapÄ±lanmasÄ±na ait mal varlÄ±klarÄ±nÄ± yÃ¶netiyor, para topluyordu. 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimine kadar emniyet imamlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunan SevinÃ§, FETÃ– adÄ±na inÅŸaat yapÄ±yordu. Firari olan SevinÃ§, Karlov suikastÄ±nda istihbarat toplayan, sergi organizasyonu iÃ§in teklifte bulunan ve katil AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n radikalleÅŸtiÄŸi sÃ¼reÃ§te, Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talimatÄ±, Ã¶rgÃ¼tsel hiyerarÅŸiye gÃ¶re 'genel mÃ¼dÃ¼r' pozisyonundaki bulunan Murat Tokay'a ileten isim.

Firari yargÄ±tay Ã¼yelerinden olan Ä°lyas Åžahin, 'yargÄ±tay imamÄ±' olarak Ã¶nemli davalarÄ±n dosya Ã¶rneklerini GÃ¼len'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. GÃ¼len'den aldÄ±ÄŸÄ± talimatlarÄ±, YargÄ±tay iÃ§erisinde uygulatÄ±yordu. Baykal ile eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internet ortamÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±yla gÃ¼ndeme geldiyse de, Kozmik Oda, Ergenekon, Balyoz, Futbolda Åžike, Oda TV, Devrimci Karargah, Askeri Casusluk, 17/25 AralÄ±k, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, Selam Tevhid, TahÅŸiye Grubu'na Kumpas ve yasa dÄ±ÅŸÄ± dinlemelere iliÅŸkin soruÅŸturma ve davalarda da adÄ± geÃ§iyor. 16 Temmuz 2016'da hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kan Åžahin firari durumda.

FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n ceketinin Ã¼stÃ¼nden tansiyon Ã¶lÃ§en doktoru Kudret Ãœnal, darbe giriÅŸiminden Ã¶nce TSK imamlarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mail ile anlattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde rÃ¼ya ile "Darbeye hazÄ±rlanÄ±n" talimatÄ±nÄ± iletti. Firari Ãœnal, ABD'de yaÅŸÄ±yor.

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FETÃ– kurumlarÄ±ndan Ä°zmir'deki Ã¶zel Åžifa Hastanelerinin kurucusu olan Mahmut AkdoÄŸan, 5-10 kez Fethullah GÃ¼len ile ABD'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek kadar ona yakÄ±n ve hemÅŸehrisi. Doktor olan AkdoÄŸan, Ã¶rgÃ¼te para toplamak iÃ§in hayÄ±rsever bir iÅŸ adamÄ±nÄ± kandÄ±rarak tÃ¼m mal varlÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bir davadan da yargÄ±lanÄ±yor. FETÃ– Ã‡atÄ± iddianamesi sanÄ±ÄŸÄ± olan firari Mahmut AkdoÄŸan'Ä±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden biri.

FETÃ–'nÃ¼n bir dÃ¶nem 'mÃ¼lkiye imamÄ±' olan Mahmut AkpÄ±nar, paralel iÃ§iÅŸleri bakanÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸarak kripto vali, kaymakam ve diÄŸer mÃ¼lki amirleri yÃ¶netiyordu. 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinde etkin olan AkpÄ±nar'Ä±n, 'paralel iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 20 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. AkpÄ±nar son olarak Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki Ã§Ã¶zÃ¼lmenin sinyallerini aÃ§Ä±k eden bir isim. BirleÅŸik KrallÄ±k'a firar eden AkpÄ±nar, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda giriÅŸime Ã¶vgÃ¼lerde bulunurken halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyordu.

New York Eyalet Abisi olan Mehmet YaÅŸa, Pensilvanya'da GÃ¼len'in kamp ve sohbet organizasyonlarÄ±nÄ± ayarlÄ±yor. FETÃ–'nÃ¼n kamplarÄ±ndan biri olan Abant toplantÄ±sÄ±nda GÃ¼len'in "Cumhuriyet ve SÃ¶zcÃ¼'den birilerinin olmasÄ±" talimatÄ±nÄ± ileten kiÅŸi olduÄŸu Bylock kayÄ±tlarÄ±ndan saptandÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n bir dÃ¶nem 'MÄ°T imamÄ±' olan Murat Karabulut, 4 Åžubat 2014'te firar ettikten sonra 'Asya Ä°mamÄ±' olarak gÃ¶revlendirildi. 17/25 AralÄ±k sÃ¼reci ve MÄ°T'e kumpastan yargÄ±lanan Karabulut, FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda.

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Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u katleden terÃ¶rist AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÃ–/PDY hiyerarÅŸisi iÃ§inde 'genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼' olan Murat Tokay, Ankara'daki FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n da sorumlusuydu.. Ã–rgÃ¼tÃ¼n "TÃ¼rkiye Emniyet imamÄ±" olarak gÃ¶rev yapan Temel Alsancak ve Hamza SevinÃ§'ten Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi talimatÄ±nÄ± alarak AltÄ±ntaÅŸ'a iletmesi Ã¼zere Ahmet KÄ±lÄ±nÃ§arslan'a ileten firari Tokay, Bank Asya iÃ§in para topladÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

FETÃ–'nÃ¼n 'Hollanda imamÄ±' olan Necdet BaÅŸaran, FETÃ–'nÃ¼n para kasasÄ± olarak biliniyor. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zeyleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen BaÅŸaran, FETÃ–'nÃ¼n Avrupa yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n da baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GÃ¼len'in Pensilvanya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikaneyi satÄ±n alarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n vakÄ±flarÄ±ndan birine baÄŸÄ±ÅŸlayan BaÅŸaran iÃ§in Hollanda'ya iade talebinde bulunuldu.

FETÃ–'nÃ¼n 'emniyet imamÄ±' olan Osman Hilmi Ã–zdil, 17-25 AralÄ±k kumpasÄ±nda aktif gÃ¶rev Ã¼stlendi. Ã–rgÃ¼t iÃ§inde 'KozanlÄ± Ã–mer' kod adÄ±nÄ± kullanan Ã–zdil, 17-25 AralÄ±k kumpasÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z olunca gÃ¶revden alÄ±ndÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ– Ã§atÄ± iddianamesinde yargÄ±lanan RÄ±dvan AkovalÄ±, FETÃ–'nÃ¼n 'GATA imamÄ±'ydÄ±. AkovalÄ±, birÃ§ok Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin usulsÃ¼z olarak askeri okullara girmesini saÄŸladÄ±. 9 Nisan 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n 'sÄ±r kutusu' olduÄŸu sÃ¶ylenen Sait Aksoy, FETÃ–'nÃ¼n 'asker ve polis okullarÄ± sorumlusu' olarak gÃ¶rev yapÄ±yordu. Ã–rgÃ¼t mensubu Ã¶ÄŸrencilerin askeri okul ve polis okullarÄ±na yerleÅŸtirilmesini koordine eden Aksoy, 12 AÄŸustos'ta 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n 'Alevilerden sorumlu imamÄ±' 9 AÄŸustos 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±. Cami-cemevi projesiyle Alevi cemaatinde tepki toplayan Uysal, Alevilerle ilgili politikalar belirleyip kitle Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve derneklerle temaslarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

FETÃ–'nÃ¼n emniyetteki kriptolarÄ±ndan olan Temel Alsancak, en Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu olduÄŸuna yÃ¶nelik gizli tanÄ±k beyanÄ± var. "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava bulunuyor. "Kadir" kod adÄ±nÄ± kullandÄ±. Suikast emrini AltÄ±ntaÅŸ'a iletilmek Ã¼zere Tokay'a aktardÄ±. Ã–rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bank Asya'ya yaklaÅŸÄ±k 32 bin lira yatÄ±rdÄ±. KapatÄ±lan birÃ§ok ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸma kaydÄ± var. Emniyet, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan "TÃ¼rkiye Emniyet imamÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi, darbe giriÅŸiminden bu yana firari durumda olduÄŸu, Åžubat 2018 itibarÄ±yla Almanya'da bulunduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde rapor verdi.

FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in Ã¶zel doktorlarÄ±ndan olan Tuncay DelibaÅŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tepe yÃ¶neticileri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor ve FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±ndan aranÄ±yor. Hacettepe Ãœniversitesi'nde, dÃ¶nemin rektÃ¶rÃ¼yle birlikte kurduklarÄ± vakÄ±f aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ABD'ye milyonlarca dolar para gÃ¶nderdiÄŸine iliÅŸkin bir davasÄ± daha sÃ¶z konusu. DelibaÅŸÄ±'nÄ±n ayrÄ±ca 'organ ticareti' yaptÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n 'Alevilerden sorumlu imamÄ±' SÃ¼leyman Uysal'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Demirel 30 EylÃ¼l 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

VE KIRMIZI LÄ°STE!

Ä°ÅžTE FETÃ–'NÃœN EN AZILI YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ°N BULUNDUÄžU KIRMIZI TERÃ–R LÄ°STESÄ°

Fethullah GÃ¼len! Ã–rgÃ¼t elebaÅŸÄ±...

FETÃ–'nÃ¼n eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± olup daha sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri imamÄ± olan ve GÃ¼len'in sÄ±r kutusu olarak anÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z, GÃ¼len'in talimatÄ±yla 2015 seÃ§imlerinin ardÄ±ndan darbe giriÅŸimi planlamaya baÅŸladÄ±. O gÃ¼nden 15 Temmuz 2016'ya kadar 12 kez darbe giriÅŸimi iÃ§in toplantÄ± yapan Ã–ksÃ¼z, her bir toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'ye gidip GÃ¼len'e rapor verdi. Hain darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan ÅŸahÄ±s, savcÄ±lÄ±k sorgusunda tarla bakmak iÃ§in orada bulunduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiyse de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bunu fÄ±rsat bilen Ã–ksÃ¼z, ortadan kayboldu.

FETÃ–'nÃ¼n en etkili isimlerinden Ä°smail BÃ¼yÃ¼kÃ§elebi olduÄŸu sÃ¶yleniyor. FETÃ–'nÃ¼n finans kaynaklarÄ± ve eÄŸitim kurumlarÄ±yla ilgili tÃ¼m kararlarda sÃ¶z hakkÄ± olan BÃ¼yÃ¼kÃ§elebi'nin GÃ¼len'den sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n baÅŸÄ±na geÃ§ebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±ndaki 12 imamdan biri olan BÃ¼yÃ¼kÃ§elebi'nin uzun sÃ¼redir ABD'de olduÄŸu biliniyor. Ä°smail BÃ¼yÃ¼kÃ§elebi, Fuatavni mahlasÄ±yla sosyal medyada algÄ± yÃ¶netimi yapan hesabÄ± yÃ¶neten ekipteydi.

FETÃ–'nÃ¼n 2 numaralÄ± ismi Mustafa Ã–zcan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye Ä°mamÄ±... Firari olarak aranan Ã–zcan, ayrÄ±ca Balkanlar imamÄ±. Bank Asya'nÄ±n hortumlanmasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k rolÃ¼ olan Ã–zcan'Ä±n aynÄ± zamanda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n en sert karakteri olduÄŸu ifade ediliyor.

FETÃ–'nÃ¼n Antalya imamÄ± ve finans koordinatÃ¶rÃ¼ olan AyvacÄ±, 19 KasÄ±m 2015'te yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n Antalya imamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 90-98 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼ten YeÅŸil, FETÃ–'nÃ¼n kurduÄŸu Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. 1 AralÄ±k 2015'te istifa etti. Antalya merkezli operasyonda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ancak vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunan Ä°ngiltere'ye kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n GÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgesi sorumlulusu olan KarataÅŸ Van ve Avusturya imamlÄ±ÄŸÄ± ile irÅŸatta sorumlu TÃ¼rkiye imamÄ±ydÄ±. 18 Ocak'ta 2011'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

Zaman Gazetesi Avrupa KoordinatÃ¶rÃ¼ olan Aymaz, GÃ¼len ile birlikte FETÃ–'nÃ¼n kuruluÅŸunda yer aldÄ±. FETÃ–/PDY yÃ¼ksek istiÅŸare heyeti iÃ§inde bulunuyor. 16 EylÃ¼l 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

Fethullah GÃ¼len'in operasyon ekibi iÃ§inde yer aldÄ±. 29 AÄŸustos 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

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GÃ¼len'in ilk talebeleri arasÄ±nda yer alan Ä°Ã§el, Ä°zmir MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden emekli oldu. Afrika kÄ±ta sorumlusuydu. 16 Ekim 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

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Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st kurulunda gÃ¶revli olan BÃ¼yÃ¼kÃ§elebi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu ve dershane iÅŸletmeciliÄŸi gibi iÅŸler yapÄ±yordu.

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FETÃ–'nÃ¼n tepe yÃ¶netim kadrosunda bulunan Harun Tokak, 1997-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. FETÃ–/PDY'nin Ä°srail ve OrtadoÄŸu imamÄ±ydÄ±.

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FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rkiye'deki kuruluÅŸlarÄ±nda (Zaman, Samanyolu, Aksiyon Ã§eÅŸitli gÃ¶revler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. AyrÄ±ca Afganistan ve Pakistan'da sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. 10 EylÃ¼l 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

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YurtdÄ±ÅŸÄ± iÅŸlerinden sorumlu imam olan UrsavaÅŸ, Mustafa Ã–zcan'dan talimat alÄ±yordu.

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FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± olan Abdullah Yetik, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

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Ã–rgÃ¼t iÃ§inde "Uzun Cevdet" adÄ±yla anÄ±lan TÃ¼rkyolu, GÃ¼len'in Mekrube adlÄ± yeÄŸeniyle evli. Ã–rgÃ¼tÃ¼n kasasÄ±nÄ± tutan TÃ¼rkyolu, milyonlarca dolarÄ± bulan kaynaklarÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±na gÃ¶re Ã§eÅŸitli alanlarda ticari iÅŸlere yÃ¶nlendiriyor. GÃ¼len'in sekreteri olarak elebaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ve ÅŸahsi iÅŸlerini ayarlayan TÃ¼rkyolu, ABD'deki FETÃ– kampÄ±na yakÄ±n mesafede yaÅŸÄ±yor.

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FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± olan Ã‡oban, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

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Normal hayatÄ±nda esnaf olduÄŸu bilinen Ahmet Kara, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yargÄ± imamlarÄ±ndan. 8 AÄŸustos 2014'de yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

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Hain darbe giriÅŸiminde aktif rol alan eski albay Ahmet Zeki Gerehan, giriÅŸim baÅŸarÄ±sÄ±z olunca ortadan kaybolmuÅŸtu. Evinde yapÄ±lan aramalarda kamuflajÄ±nÄ±n cebinden darbe planlarÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Gerehan ayrÄ±ca, 15 Temmuz gecesi dÃ¶nemin 1. Ordu KomutanÄ± Ãœmit DÃ¼ndar'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almak Ã¼zere bir tim gÃ¶revlendirmiÅŸti.

'Yurtta Sulh Konseyi'nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k rÃ¼tbelisi olan eski kurmay yarbay Turgay SÃ¶kmen, Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde Abdullah kod adÄ±nÄ± kullanÄ±yordu. Darbeye hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan SÃ¶kmen, darbe giriÅŸimi gecesi ise Ankara'da nerelerin bombalanacaÄŸÄ±nÄ± planlamada gÃ¶rev aldÄ±. AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼nde de darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

"Molla" ve "Brezilya imamÄ±" ve "GÃ¼ney Amerika imamÄ±" olarak bilinen Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n firar ettiÄŸi Brezilya'ya iade talebi gÃ¶nderildi. Bir dÃ¶nem Kara Kuvvetleri sorumlusu da olan Ã–ztÃ¼rk, 23 Ocak 2011'den beri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda.

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FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve eski yÃ¼zbaÅŸÄ± UÃ§an, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Darbe giriÅŸimi gecesinde MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸiminde bulunan hainler arasÄ±ndaki tek firar eden eski yÃ¼zbaÅŸÄ± Burkay Karatepe'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 37 kiÅŸilik suikast timi, 2 polisi ÅŸehit etmiÅŸti. 37 kiÅŸiden 36'sÄ± yakalanÄ±rken Karatepe kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. MuÄŸla'da tatilci gibi gizlenerek EskiÅŸehir'e kaÃ§an ve izini kaybettiren hain yÃ¼zbaÅŸÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mÄ±ÅŸ olma ihtimaline karÅŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve eski astsubay Bilal KaragÃ¼l, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

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Ã‡atÄ± davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Kurucan, GÃ¼len'in yanÄ±nda kaldÄ± ve Ã¶rgÃ¼t adÄ±na aktif gÃ¶revlerde bulunmuÅŸ birÂ FETÃ–'cÃ¼. Zaman gazetesi yazarlÄ± olan Kurucan, "BaÅŸyÃ¼celer ÅžurasÄ±"nda da yer aldÄ±. Kurucan GÃ¼len'in yetiÅŸtirdiÄŸi ilahiyatÃ§Ä± talebeler arasÄ±nda bulunuyor ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±nÄ±n damadÄ± olarak biliniyor.

Fetullah GÃ¼len'in ilk talebelerinden ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genel yetkililerinden olan KocabÄ±yÄ±k, GÃ¼len'e baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±nÄ±yor. Ã–rgÃ¼t iÃ§inde denetmenlik ve mÃ¼fettiÅŸlik yaptÄ±. 4 Ekim 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve eski binbaÅŸÄ± GÃ¼zel, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

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FETÃ–'nÃ¼n ticari yapÄ±larÄ±ndan Kaynak Holding'in YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan Tosun, yapÄ±nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey oluÅŸumu olan Tayin ve Ä°stiÅŸare Heyeti iÃ§inde yer alÄ±yordu. 6 AÄŸustos 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±

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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n "istiÅŸare heyeti"nde yer alan ve FETÃ–/PDY Ã‡atÄ± davasÄ± sanÄ±klarÄ±ndan olan Ali Bayram iÃ§in firar ettiÄŸi MÄ±sÄ±r'dan iade edilmesi iÃ§in KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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FETÃ–'nÃ¼n uzakdoÄŸu imamÄ± olan Kara, 21 KasÄ±m'da 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±. 1977'de tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde hÄ±zla yÃ¼kseldi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden oldu.

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Fatih Ãœniversitesi'nin kurucusu ve rektÃ¶r olan Tekalan, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerindendi. Son TÃ¼rkiye imamÄ± olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. 24 Ekim 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

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Cihan Haber AjansÄ± Eski Genel MudÃ¼rÃ¼ olan Haylamaz, Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde Molla olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼yordu. 29 EylÃ¼l 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±. MÄ±sÄ±r'dan iadesi iÃ§in talepte bulunuldu.

FETÃ–'ye en yakÄ±n ekip iÃ§inde yer alan ve Fetullah GÃ¼len'den sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n baÅŸÄ±na gelebilecek isimler arasÄ±nda gÃ¶sterilen ÅžengÃ¼l, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 12 imamÄ±ndan biri. 28 AÄŸustos 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

KapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olan Sakarya Ãœniversitesinin eski imamÄ±. 4 EylÃ¼l 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±. Pensilvanya'ya gittiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1994 yÄ±lÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ Sakarya Ãœniversitesine aldÄ±ran kiÅŸi.

Isparta GÃ¶lcÃ¼k dershanesinde gÃ¶rev yaptÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlularÄ±ndan.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n en yÃ¼ksek karar merci olan Tayin ve Ä°stiÅŸare Heyetinde yer aldÄ±. 1 Ekim 2015'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rkiye MÃ¼tevelli Heyeti iÃ§inde finansal sorumlulardan olan Ä°smet Aksoy, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n BaÅŸ YÃ¼celer ÅžurasÄ±nda yer alÄ±yor ve emniyet imamÄ± Osman Hilmi Ã–zdil'i yÃ¶netiyordu. 22 Ekim 2014'te yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± olan Ã–zkaynakÃ§Ä±, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve eski binbaÅŸÄ± BÃ¶yÃ¼k, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

FETÃ–'nÃ¼n askeri kanadÄ±nda yer alan ve eski astsubay Bilal KaragÃ¼l, 15 Temmuz'da yaptÄ±klarÄ± darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± Ã¼zerine Hava Kuvvetlerine ait Skorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti.

Hain darbe giriÅŸiminde bazÄ± siyasi-bÃ¼rokratlarÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in liste hazÄ±rlayan eski tugÌ†general Mehmet Nail YigÌ†it, darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±sÄ±z olunca firar eden isimlerden. Darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda Ä°stanbul sÄ±kÄ± yÃ¶netim komutanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olmak Ã¼zere gÃ¶revlendirilmiÅŸti.