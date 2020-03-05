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05.03.2020 - 10:04 | | İHA

FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon!

Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, hakim karşısına çıkartıldı.

FETÖ’nün kadın yapılanmasına operasyon!

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kadın yapılanmasına ve örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Yozgat merkezli Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas, Şanlıurfa illerinde, Yozgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan A.K., A.Ş., C.S., E.A., F.A, H.A, S.G., F.Ç., K.A., Z.A., S.M. isimli 10'u kadın 11 kişi yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan zanlılardan S.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

 

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