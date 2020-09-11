Trabzon Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan 'Bu sefer kaÃ§amadÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu Nurullah Ã‡.'ninÂ (50) Ã¶rgÃ¼te ait hÃ¼cre evlerinde saklandÄ±ÄŸÄ±, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â



Trabzon Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± 'ByLock' kullanÄ±cÄ±sÄ± ve 'GÃ¼mÃ¼ÅŸhane mahrem imamÄ±' olduÄŸu gerekÃ§esiyle 5 yÄ±ldÄ±r arananÂ Nurullah Ã‡.'nin AkÃ§aabat ilÃ§esindeki bir evde saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan eve operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda Nurullah Ã‡. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Nurullah Ã‡.â€™nin daha Ã¶nce GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™de bir okulda idareci olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



HÃœCRE EVLERÄ°NDE SAKLANMIÅž



Trabzon Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan 'Bu sefer kaÃ§amadÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurulan Nurullah Ã‡.â€™nin ele geÃ§irildiÄŸi evin, Ã¶rgÃ¼te ait hÃ¼cre evi olduÄŸuÂ bildirildi.Â 5 yÄ±ldÄ±r bÃ¶lgedeki hÃ¼cre evlerinde saklandÄ±ÄŸÄ± ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± saptanan ÅŸÃ¼pheli, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi.



Nurullah Ã‡.'nin sorgusunda Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlatmasÄ± ve hÃ¼cre evleriyle ilgili bilgiler vermesi Ã¼zerine soruÅŸturma geniÅŸletildi.