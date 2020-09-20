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20.09.2020 - 13:03 |

FETÖ’nün mahrem imamı özel okulda yakalandı!

Afyonkarahisar ve Denizli’de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, mahrem imam olduğu öne sürülen bir şüpheli Konya’da yakalandı.

FETÖ’nün mahrem imamı özel okulda yakalandı!

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Eylül'de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen S.K.’nın Konya'da olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte özel bir okulda görevli S.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a getirildi.

 

Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdıE-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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