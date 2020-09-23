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23.09.2020 - 11:59 | | AA

FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na operasyon!

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tokat merkezli 5 ilde FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler A.T.E, B.A, M.K, O.A, H.A, H.E.G, A.B. ve A.C'yi bulundukları illerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar Tokat'a getirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gördükleri dönemlerde terör örgütü adına faaliyet gösteren ve örgütün mütevelli heyeti içerisindeki zanlılarla, örgütün çalışma evlerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin sorumluluklarındaki zeki öğrencileri tespit ederek, kod isim verdikleri bu öğrencileri mahrem yapılanma kapsamında askeriye ve emniyet içerisine sızdırdıkları tespit edildi.

 

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