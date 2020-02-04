MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün mütevelli heyeti üyesi kadın, kuaföre girerken yakalandı!
ABONE OL
04.02.2020 - 14:00 | | AA

FETÖ'nün mütevelli heyeti üyesi kadın, kuaföre girerken yakalandı!

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla aranan bir kadın, Ankara'da kuaföre gireceği sırada yakalandı.

FETÖ'nün mütevelli heyeti üyesi kadın, kuaföre girerken yakalandı!

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik takip sonucu örgütün mütevelli heyeti üyesi  olduğu iddiasıyla yaklaşık 3 yıldır aranan M.A'nın Ankara'nın Mamak ilçesinde  olduğunu tespit etti.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, M.A'nın yakalanması için ortak operasyon  düzenledi.

Evinden kızı ile çıkan M.A'yı takibe alan ekipler, zanlıyı kuaför dükkanına girdiği sırada yakaladı.

M.A, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği  adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

Kar haberini duyan sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturduİstanbul'da perşembe günü yağması beklenen kar nedeniyle kış lastiği taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

Corona virüsü nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber