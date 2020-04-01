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01.04.2020 - 11:31 | | AA

FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Tutuklu Adem A. ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adem A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Adem A, Adana'da FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kaldığını ve 2007'de örgüt yurdunda çalışmaya başladığını söyledi.

Karaisalı'da bulunan örgüte ait yurtta 2008 yılında müdürlük yaptığını belirten sanık, ''Adana'da eyalet toplantısı adı verilen örgütsel toplantılara katıldım. Bu süreçte FETÖ'ye ait öğrenci evleriyle ilgilendim. Ben kendi adıma aldığım telefon hattını Ö.S. isimli örgüt mensubuna verdim. Ö.S. bu hat üzerinden kendi telefonuna ByLock programını yükleyerek kullandı.'' ifadesini kullandı.

Adem A'nın örgütsel hiyerarşide üstü olan şahıslardan talimatlar aldığı, FETÖ/PDY'nin Adana il yapılanması içerisinde ''bölge imamı'' sıfatıyla faaliyet gösterdiği ve 2007-2016 yılları arasında örgüt içi tayine tabi tutulduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

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