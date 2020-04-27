MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası
ABONE OL
27.04.2020 - 17:49 | | AA

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge talebe mesulü'' olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.E.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.Y, sanık Y.E.T'yi tanıdığını ve örgütte birlikte görev yaptıklarını söyledi.

FETÖ üyesi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sanık Y.E.T. ile beraber giderdiklerini belirten tanık F.Y, şöyle dedi:

"Sanık örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Ben de 'büyük bölge talebe mesulü' sıfatıyla Y.E.T'ye üstlerimden aldığım talimatları iletiyordum. Kendisinden bizzat ben sorumluydum. Y.E.T. FETÖ içinde 'Musab' kod adını kullanıyordu. Örgüt tarafından kendi sorumluluğuna askeri bir öğrenci verilmişti. İki haftada bir düzenli olarak bu askeri öğrencinin yanına giderdi.''

Sanık, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içinde ''bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, "Musab" kod adıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tutarlı tanık beyanları ve teşhisler dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.E.T'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

 

Semt pazarında mahşeri kalabalıkCorona virüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'ta coronadan taburcu olanların sayısı 111'e yükseldi!

Sivas'ta coronadan taburcu olanların sayısı 111'e yükseldi!

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi

Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi

Sıradaki Haber