MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis
ABONE OL
05.03.2020 - 16:19 | | AA

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gazi Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Serhat Işık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora hapis

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Işık ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Işık, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren ve bilgisayarında ByLock kalıntısı bulunduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Işık, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti Işık'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı Serhat Işık, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2018'de tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklaması yaptı.. Bakan Koca, "Çin'den Wuhan kentinden kaynağını alan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü sınav verdik, başarıyla götürdük. Bu virüsün dış kaynaklı olduğu... Her türlü tedbiri erken dönemde almanız gerekiyor" dedi. Öte yandan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı!

Tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber