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13.07.2020 - 11:42 | | AA

FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargısal darbeye teşebbüs girişimi olarak kabul edilen 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla mahkemelerde yapılan yargılamalarda birçok ünlü isim de sanık veya şüpheli olarak yer aldı.

FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi!

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ/PDY üyelerinin 15 Temmuz 2016'da  gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçerken, örgüte yönelik  açılan davalar ve soruşturmalarda sanık veya şüpheli olan iş insanları,  gazeteciler, polisler ve futbolcuların bulunduğu ünlü isimler de gündemde yerini  aldı.

İş dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada yargılanan iş insanı  Ömer Faruk Kavurmacı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay,   babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına  çarptırıldı.

Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON  davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü de "silahlı terör örgütü  üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında da, FETÖ/PDY kapsamında "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

KOZA İPEK GRUBU

FETÖ'nün finans kaynaklarından olan firari örgüt yöneticisi Hamdi Akın  İpek'in şirketi Koza İpek Holding'e ilişkin Ankara'da açılan davada, firari  İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11  yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay  hapis ile 250 bin lira para cezası ve 22 kez Vergi Usul Kanunu'na muhalefet  suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. Toplamda İpek'e, 79 yıl 8 ay  21 gün hapis cezası verildi.

Davanın sanıklardan Akın İpek'in annesi Melek İpek ise "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı. Melek  İpek'e, SPK Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100  lira para cezası kesildi.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında da  FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "casusluk" ve ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından soruşturma yürütülüyor. Kavala,  soruşturma kapsamında "askeri veya siyasal casusluk'' suçundan tutuklu bulunuyor.

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari  eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla yargılanan ABD'nin  İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz da, "silahlı terör örgütüne  yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BOYDAK VE DUMANKAYA GRUBU

Eski Boydak Holding yöneticilerine yönelik davaya bakan Kayseri 2.  Ağır Ceza Mahkemesi, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı  terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa,  Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği"  suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı  suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı  suçtan 10 yıl hapis cezası verdi.

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki  hesaplarda FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında  para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin  kayyum atadığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahipleri Halit Dumankaya, Uğur  Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında  bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine ise devam ediliyor.

POLİSLER HAKKINDAKİ DAVALAR

FETÖ'nün gerçekleştirdiği kumpaslarda etkin rol oynayan ve bu konuda  birçok dava açılmasına neden olan bazı polis müdürleri hakkında da soruşturma  yürütüldü.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in, Hrant  Dink cinayetine ilişkin davada, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da çeşitli hapis cezalarına  çarptırılması talep edildi.

Akyürek ayrıca, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün "VIP  dinleme" davasında da "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 18 yıl, "usulsüz  dinlemeden" 7 yıl 10 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilikten" 12 yıl 13 ay 15  gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına  çarptırıldı. Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezası aldı.

Hakkında birçok dava bulunan Ali Fuat Yılmazer, "tahşiyecilere kumpas"  davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçundan 16 yıl 6 ay  hapisle cezalandırıldı. Sanık Yılmazer ayrıca, "yasa dışı dinleme", "Futbolda şike kumpası", FETÖ'nün "MİT kumpası", Selam Tevhid'de Kumpas, FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davalarında benzer suçlardan yargılanıyor.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 ve 25 Aralık soruşturması"nda kumpas  kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle açılan her iki davada yargılanan eski  emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli  suçlardan 172 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da FETÖ'nün "mülkiye"  yapılanmasına yönelik davada "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla  birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, 3 yıl 1 ay 15 gün  hapis cezasına çarptırıldı.

ÇOK SAYIDA GAZETECİ YARGILANDI, CEZA ALDI

FETÖ kapsamında açılan davalarda tanınan çok sayıda gazeteci de  yargılandı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle  35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Samanyolu Yayın  Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara'daki "FETÖ/PDY çatı davası"nda "Anayasa'yı  ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Karaca,  "tahşiyecilere kumpas" davasında "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "iftira" ve  "resmi belgede sahtecilik" suçundan 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Firari gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın ise yargılandığı Agos Gazetesi  Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada,  "ağırlaştırılmış  müebbet", "müebbet" ile "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gazeteci Ercan Gün'ün de aynı dava kapsamında "ağırlaştırılmış  müebbet" ile "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan da 7,5 yıldan 15  yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü firari sanık Ekrem  Dumanlı'nın da Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, "ağırlaştırılmış  müebbet", "müebbet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan  15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"Futbolda şike kumpası" davasında da 35 yıldan 78 yıla kadar hapis  istemiyle yargılanan Dumanlı'nın, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15  yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle görülen FETÖ'nün medya  yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası kapsamındaki dosyası da ayrıldı.

Firari gazeteci Emre Uslu'nun da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet  hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen  FETÖ'nün  medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası kapsamındaki dosyası ayrılırken,  Uslu hakkındaki, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu  iddiasına yönelik "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilen  dosyası da ayrı bir esas üzerinden devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara  bağlanan davada firari olduğu için dosyası ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can  Dündar'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme"  suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aynı dava kapsamında firari olduğu için dosyası ayrılan gazeteci İlhan  Tanır'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar  hapsi talep ediliyor.

Can Dündar'ın, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin  yayınlanması kapsamında da "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama"  suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtayca 15 yıldan 20 yıla kadar  hapis cezası öngören "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları  bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya  askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan hüküm kurulması gerekçesiyle  bozulmuştu. Yerel mahkemede yeniden görülen dava sürecinde Dündar'ın dosyası  ayrıldı.

AHMET ALTAN'A 10 YIL 6 AY HAPİS

Gazeteci Ahmet Altan, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı"  davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10  yıl 6 ay hapis cezası aldı. Gazeteci Nazlı Ilıcak'a ise aynı dava kapsamında  "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay  hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla  kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanıyor. Zaman gazetesi eski  yazarları hakkında FETÖ kapsamında açılan davada gazeteci Mümtazer Türköne ise  "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanıyor.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan sanık Atilla Taş'ın,  ''örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da Yargıtayca bozuldu.

"Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu iddia edilen firari gazeteci Said Sefa'nın da FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dosyası ayrıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı  ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel  Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ise 4 yıl 2 ay hapis cezası  aldı.

Komedyen Atalay Demirci de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  5 yıl hapse mahkum edildi.

FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, eski futbolcu Zafer  Biryol, antrenör İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler, ''silahlı terör  örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı davada yargılanan 3 futbolcu da duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "silahlı terör örgütü  üyeliği" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası aldı.

"Futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski futbolcu Arif Erdem'in dosyası ise firari olduğu için ayrıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Uyanış" filminin  yönetmeni sanık Ali Avcı'nın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3  ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

 

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