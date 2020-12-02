FETÖ’ye darbe üstüne darbe

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar, etkin pişmanlık beyanı, ByLock kullanıcısı olduğu ya da mahrem imamlarla görüştüğü tespiti üzerinden yurt genelinde devam ediyor. Ağırlıklı olarak örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik olmak üzere dün çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 174 kişiden 143’ü gözaltına alındı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, sekiz kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında, 17-25 Aralık kumpas operasyonlarının ardından istifa eden daha sonra FETÖ operasyonlarında yakalanarak, tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin’in oğlu da bulunuyor.

- İzmir’de FETÖ’nün emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. İzmir merkezli altı ilde sözde “mahrem imamları” ile irtibatı tespit edilen eski polis memurlarına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 41’i yakalandı. İzmir merkezli 39 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70’i muvazzaf 82 şüpheliden 63’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin 60’ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16’sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, beşinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi.

- Gaziantep’te, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, “mahrem imamlar” tarafından kullanılan yeni ankesörlü telefonlar tespit edildi. Bu kapsamda, “mahrem imamlarca” arandıkları belirlenen aralarında eski askeri öğrencilerin de olduğu dokuz şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yedi ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sekiz zanlı gözaltına alındı.

Albay ve yarbay da var

- Şanlıurfa merkezli 13 ilde, FETÖ’nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Komisyonun görev alanının “sosyal medya komisyonu” şeklinde daraltılmasını doğru bulmadığını ifade etti. Yayman, “Kurtlar Vadisi’nden esinlenerek burası ‘insanları dinleyecek, takip edecek, engelleyecek’ gibi bir durum yoktur” diye konuştu. Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 5G konusunda Türkiye’deki çalışmalara değinerek, internete hızlı erişim noktasında Türkiye’nin yol kat ettiğini vurguladı. -ANKARA Milliyet

Yasa dışı yayın yapan 137 site engellendi

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kasım ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, “Yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş” içerikli 130, “PKK, KCK terör örgütünü övücü” içerikli yayın yapan üç ve kurumların isimleri ile simgelerini kullanarak “oltalama” yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı dört site tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine başvuru sonucu bu sitelere erişim engellendi. -ADANA AA