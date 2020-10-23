MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'ye Denizli'de darbe! Hücre evinde yakalandı
ABONE OL
23.10.2020 - 18:00 | | AA

FETÖ'ye Denizli'de darbe! Hücre evinde yakalandı

Denizli'de, aralarında FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu"nun da bulunduğu 4 zanlı, gizlendikleri hücre evinde yakalandı.

FETÖ'ye Denizli'de darbe! Hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bazı şüphelilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen bir eve baskın yaptı.

Örgüt tarafından hücre evi olarak kullanılan ikamette, FETÖ'den aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan A.Y'nin FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu" olduğu belirtildi.

Evdeki aramalarda 500 avro, 355 dolar ve 22 bin 960 lira bulundu, bazı dijital malzemelere de el konuldu.

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden A.Y, S.Y. ve G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ö. ise Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi' Külliye bahçesinde

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi' Külliye bahçesinde

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 23 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 23 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?

Sıradaki Haber