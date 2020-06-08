FETÖ'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma memurlarına operasyon

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ile örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyon yaptı. Operasyonda, Van, Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
FETÖ'nün adliyelerdeki mahrem imamlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen katip, infaz koruma memuru ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
KHK ile ihraç edilen 1 katip ise aranıyor.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.