FETÖ'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma memurlarına operasyon

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ile örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah operasyon yaptı. Operasyonda, Van, Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

FETÖ'nün adliyelerdeki mahrem imamlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen katip, infaz koruma memuru ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

KHK ile ihraç edilen 1 katip ise aranıyor.