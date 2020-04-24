MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feyza İsminin Anlamı Nedir? Feyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 22:05 |

Feyza İsminin Anlamı Nedir? Feyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Feyza en beğeni toplayan ve en özel isimler arasında bulunmaktadır. Kız çocukları için kullanılan ve anlamı üzerinden sevilen isimlerden biridir. Bu ismin anlamını öğrenerek siz de kız çocuğunuz için güzel bir ad verebilirsiniz. Peki, Feyza isminin anlamı nedir? Feyza ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Feyza İsminin Anlamı Nedir? Feyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Feyza pek çok değişik anlama sahip özel isimlerden biridir. Ayrıca Arapça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş adlar arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘suyun taşması, taşma ve dolma’ ile beraber ‘İlim ve irfan’ anlama da gelmektedir.

 Feyza Ne Demek?

 Feyza birçok değişik anlamı olan Arapça kökenli bir isimdir. Her bir anlamı özeldir ve oldukça beğeni toplamaktadır.

 - Suyun taşıp akması, coşma ve taşma,

 - Verimlilik, fazlalık, çokluk ve bolluk,

 - İlerleme

 - İlim ve irfan,

 - Refah içinde, başarılı ve mutlu,

 - Feyz ile dolu olan,

 Birçok değişik anlamı üzerinden Türkçede en çok ve en yaygın kullanılan isimler arasında bulunmaktadır. Siz de bu özel ismi kız çocuğunuz için hem telaffuzu hem de güzel anlamı üzerinden kullanabilirsiniz.

 Feyza İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Pek çok kişi Feyza isminin Kur'an'da geçip geçmediği ve anlamını merak etmektedir. Feyza adının Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Birçok değişik anlama sahip olarak kız çocukları için en çok tercih edilen ve verilen isimlerden biridir. Özellikle son dönemlerde televizyonda ve basında sıkça duyulduğunu söylemek mümkündür.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Alin İsminin Anlamı Nedir? Alin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Alin İsminin Anlamı Nedir? Alin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sıradaki Haber