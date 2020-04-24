Feyza İsminin Anlamı Nedir? Feyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Feyza pek çok değişik anlama sahip özel isimlerden biridir. Ayrıca Arapça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş adlar arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘suyun taşması, taşma ve dolma’ ile beraber ‘İlim ve irfan’ anlama da gelmektedir.

Feyza Ne Demek?

Feyza birçok değişik anlamı olan Arapça kökenli bir isimdir. Her bir anlamı özeldir ve oldukça beğeni toplamaktadır.

- Suyun taşıp akması, coşma ve taşma,

- Verimlilik, fazlalık, çokluk ve bolluk,

- İlerleme

- İlim ve irfan,

- Refah içinde, başarılı ve mutlu,

- Feyz ile dolu olan,

Birçok değişik anlamı üzerinden Türkçede en çok ve en yaygın kullanılan isimler arasında bulunmaktadır. Siz de bu özel ismi kız çocuğunuz için hem telaffuzu hem de güzel anlamı üzerinden kullanabilirsiniz.

Feyza İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Pek çok kişi Feyza isminin Kur'an'da geçip geçmediği ve anlamını merak etmektedir. Feyza adının Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Birçok değişik anlama sahip olarak kız çocukları için en çok tercih edilen ve verilen isimlerden biridir. Özellikle son dönemlerde televizyonda ve basında sıkça duyulduğunu söylemek mümkündür.