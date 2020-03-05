Fibula kemiği nerede bulunur? Fibula kemiğinin bileşenleri nelerdir?

Werder Bremen forması giyen A Milli futbol takımı oyuncusu Ömer Toprak'ın fibula kemiğinin kırıldığı Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından spor gündemini yakından takip eden vatandaşlar Fibula kemiği nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Fibula kemiği hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

FİBULA KEMİĞİ NEREDE BULUNUR?

Fibula veya baldır kemiği kaval kemiğinin (tibia) lateral tarafında bulunan ve tibiaya hem aşağıdan hem de yukarıdan bağlanan kemiktir. Fibula, tibiadan boyca küçüktür ve tüm uzun kemiklerin çoğundan daha incedir. Üst kısmı büyüktür, tibianın kafasının arka kısmı diz ekleminin altına yerleşir ve bu eklemin oluşumunun dışındadır. Alt kısmı biraz öne eğilir, böylece üst ucuna göre daha önde durur; tibianın altında çıkıntı yapar ve ayak bileği ekleminin lateral kısmını oluşturur.

Bileşenleri

Kemik, şu bileşenlere sahiptir:

Capitulum fibulae

Corpus fibulae

Malleolus lateralis

Membrana interossea cruris, fibulayı tibiaya bağlar.

Kan temini

Kanı temin etmesi, serbest doku transferi için önemlidir çünkü fibula genelde mandibulayı yeniden yapmak için kullanılır. Gövdesi, arteria peroneadan gelen, büyük bir besin damarı ile beslenir. Ayrıca arteria peroneanın birçok küçük dalını alan periosteum ile sarmalanmıştır. Proksimal ve distal başları arteria tibialis anteriornin bir dalı ile beslenir. Kemiğin kesilmesi söz konusu olduğunda gövde kısmı alınır ve uçlar korunur (proksimalden 4 cm ve distalden 6 cm).

Kemikleşme

Fibula, biri gövde diğer ikisi de uçlar olmak üzere üç merkezden kemikleşir. Kemikleşme ceninin sekizinci haftasında ortadan başlar ve uçlara doğru uzanır. Doğumda uçlar kıkırdak yapıdadır.

Kemikleşme, ikinci yılda, alt uçtan ve yaklaşık olarak dördüncü yılda üst uçtan başlar. İlk kemikleşen alt epifiz vücutla, yaklaşık olarak yirminci yılda birleşir; üst epifiz ise yaklaşık yirmi beşinci yılda katılır.