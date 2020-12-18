Fikirtepe’de göçmen dramı! 3 çocukla arabada yaşam

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Sütçüler Sokak’ta soğuk havaya rağmen, yalın ayak ve üzerlerinde doğru düzgün kışlık kıyafeti olmadan oyun oynayan Muhammed ailesinin çocukları bunun en çarpıcı örneklerinden sadece biri. Ülkelerindeki iç savaş nedeniye 7 yıl önce Türkiye’ye sığınan binlerce aileden biri olan Muhammed ailesi Eskişehir’e yerleşti. Eskişehir’de yaşayan aile, iş bulamadıkları için 10 gün önce İstanbul Fikirtepe’ye geldi. Geçimlerini kağıt ve hurda toplayarak sağlayan aile, bütçelerine uygun bir ev bulamadıkları için çareyi binek araçlarında yaşamaya başlamakta buldu. 10 gündür araçta yaşayan aile, “Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyoruz, yaza kadar araçta yaşamaya devam edeceğiz” söylüyor.

‘Arabada yaşam zor’

Anne Meryem Muhammed, “Savaşın ilk yıllarında eşimin bir işi vardı. Ancak daha sonra çalışmamaya başladı ve can güvenliğimiz de artık kalmamıştı. Biz de mecburen 7 yıl önce çıkıp Türkiye’ye geldik. Eskişehir’e yerleştik. Orada da eşim kağıt topluyordu ancak işler kötü olunca biz de İstanbul’a geldik. Yeni geldik henüz bir evimiz yok, evlerin kirası çok pahalı ondan arabada yaşıyoruz. Arabayı 7 yıl önce Suriye’den gelirken yanımızda getirdiğimiz parayla aldık. Çocukların hiçbiri okula gitmiyor. 10 gündür arabada kalıyoruz. Yaza kadar arabada yaşarız. Arabada yaşamak çok zor. Geceleri çocuklar üşüyor ama elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.