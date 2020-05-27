Filipinler’de Türk gezgin mahsur kaldı

Salgına Filipinler’de yakalanan Ayzeren, uçuşların iptal edilmesiyle Mindanao adasındaki Surigao Del Norte kentinde mahsur kaldı.

Bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ayzeren, yaklaşık 6 aydır bir pansiyonda kalıyor.

Parası bittiği için sokağa atılma endişesi yaşayan Ayzeren, Türkiye’ye dönebilmek için yardım istiyor.

Kaldığı oda için aylık 7.000 Filipin Pesosu (939 TL) ödediğini Belirten Ayzeren, “Yerel yönetim 5 günde bir 5 kilo pirinç yardımı yapıyor. Son param da tükendi. Artik ne kira ödeyecek ne de yiyecek alacak param yok. Zor durumdayım. Devlet yetkililerinden Türkiye’ye dönmek için yardım talep ediyorum” dedi.