27.05.2020 - 07:00 | | EREN AKA Milliyet
Filipinler’de Türk gezgin mahsur kaldı
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tüccarlık yapan Zeki Ayzeren, 20 Kasım 2019 tarihinde gittiği Filipinler’de mahsur kaldı.
EREN AKA Milliyet
Salgına Filipinler’de yakalanan Ayzeren, uçuşların iptal edilmesiyle Mindanao adasındaki Surigao Del Norte kentinde mahsur kaldı.
Bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ayzeren, yaklaşık 6 aydır bir pansiyonda kalıyor.
Parası bittiği için sokağa atılma endişesi yaşayan Ayzeren, Türkiye’ye dönebilmek için yardım istiyor.
Kaldığı oda için aylık 7.000 Filipin Pesosu (939 TL) ödediğini Belirten Ayzeren, “Yerel yönetim 5 günde bir 5 kilo pirinç yardımı yapıyor. Son param da tükendi. Artik ne kira ödeyecek ne de yiyecek alacak param yok. Zor durumdayım. Devlet yetkililerinden Türkiye’ye dönmek için yardım talep ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.