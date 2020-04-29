Film kurgusu gibi! Corona virüsü fırsat bilip sevgilisini kaçırdı

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, 24 yaşındaki E.B. isimli genç kadın, İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyordu. Genç kadının H.A. isimli bir erkek arkadaşı vardı. Genç kadın, erkek arkadaşıyla sürekli tartışma yaşıyordu. Bunun üzerine E.B., ilişkisine ara vermek istedi.

Ayrılığı kabullenemeyen H.A. ise, genç kadının peşini bırakmıyordu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın, eski sevgilisinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek uzaklaştırma kararı aldırdı.

'Yeğeninizin erkek arkadaşı corona virüse yakalandı test için yeğeninizi de hastaneye götürmeliyiz'

Corona virüsü 'fırsat' bilen H.A., 20 Nisan günü sahte plakalı bir ambulans ve doktorların giydiği tam korumalı cerrahi tulum kıyafetlerinden ayarladı. E.B.'nin evinin önüne giden H.A., kapıyı çaldı. Kapıyı E.B.'nin amcası açtı. Üstündeki tam korumalı cerrahi tulum kıyafetleriyle tanınmayacak halde olan H.A., amcaya, "Yeğeninizin erkek arkadaşı corona virüse yakalandı test için yeğeninizi de hastaneye götürmeliyiz" dedi.

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Evden apar topar çıkartılan E.B., ambulansa bindirildi. Yolda sahte doktorun eski sevgilisi olduğunu fark eden E.B., paniğe kapıldı. Kısa süren yolculuk sonrası başka bir araca bindirilen E.B. ile eski erkek arkadaşı burada tartışmaya başladı. E.B. ağlamaya başlayıp 'Ailem beni test için hastanede bekliyor' diyerek gitmek istedi.

Araçtan inen E.B., eski sevgilisi H.A.'nın elinden kurtulur kurtulmaz soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.