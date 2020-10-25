Filyasyon ekibine dehÅŸeti yaÅŸatan apartman gÃ¶revlisi tutuklandÄ±!

Olay, geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Meram ilÃ§esi AlavardÄ± Mahallesiâ€™nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ filyasyon ekipleri apartmandaki kontrollerini gerÃ§ekleÅŸtirip ayrÄ±lmak istedikleri sÄ±rada apartman gÃ¶revlisi Mustafa Kemal Ã–ztÃ¼rk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ã–ztÃ¼rk, ekibe hangi daireye ve kime geldiklerini sordu. Filyasyon ekibi de, hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi vermedi.

Bunun Ã¼zerine Mustafa Kemal Ã–ztÃ¼rk, filyasyon gÃ¶revlisi Reyhan Kar (35) ve MÃ¼ÅŸerref TokuÅŸlu'nun (40) apartmandan Ã§Ä±kmalarÄ±na izin vermedi. GÃ¶revliler, kendilerini dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen ekip ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ahmet Ä°pek'i (54) arayarak yardÄ±m istedi. Apartman giriÅŸine gelen Ä°pek ile Mustafa Kemal Ã–ztÃ¼rk arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã–ztÃ¼rk, Ahmet Ä°pekâ€™i darp etti. Filyasyon gÃ¶revlileri de bu sÄ±rada apartman sakinlerinin kapÄ±yÄ± aÃ§masÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. BaÅŸÄ±ndan yaralanan Ahmet Ä°pek de ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Filyasyon gÃ¶revlileri Reyhan Kar ve MÃ¼ÅŸerref TokuÅŸlu, polisi arayarak ÅŸikayetÃ§i oldu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan apartman gÃ¶revlisi Mustafa Kemal Ã–ztÃ¼rk, 'Kamu gÃ¶revlisini yaralama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.

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