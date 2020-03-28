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28.03.2020 - 23:06 |

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir? sorusu yöneltildi. Peki Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir? sorusu yöneltildi. Peki Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

A- Tavus Kuşu

B- Baykuş

C- Papağan

D- Karga

Cevap: B Baykuş

İstanbul'da corona virüs tedbirleriİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya bir açıklama daha yaparak, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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