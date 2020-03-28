Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir? sorusu yöneltildi. Peki Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına gelir?

A- Tavus Kuşu

B- Baykuş

C- Papağan

D- Karga

Cevap: B Baykuş