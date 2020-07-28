Fındık fiyatları ne kadar? 2020 Fındık fiyatları...

Fındık fiyatları 2020... Bu yılki fındık fiyatı ne kadar olacak? Ülkenin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisinin 16,5-17 lira kilogram fiyatı üzerinden alıma çıktığını, bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatlarının sezon içinde 18-20 lira civarında seyrettiğini anımsattı.



Erdoğan, fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkenin ilave 300 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret ederek, toplam fındık ihracatının da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine değindi.

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu rakamları bilmeyenlerin, bilseler de ne anlama geldiğini kavrayamayanların, tamamı yalan veya yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştırmak için uğraştığını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"İster cehaletten ister art niyetten kaynaklansın, bu tür hezeyanları şiddetle bir kenara bırakıyorum. Bizim muhatabımız da yetki ve güç kaynağımız da milletimizin ta kendisidir. Onun için bugün yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklayarak milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 liradır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25-25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Ey muhalefet, rakamları iyi tespit et, iftiraya yönelme."