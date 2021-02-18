Finike portakalını duble yol kesmesin

Antalya’nın Finike, Demre ve Kaş ilçelerini birbirine bağlayacak olan duble yol projesi, imar planına göre Finike Ovası’nın tam ortasından geçecek.



Turizmi etkileyecek



Finike-Demre arasına yapılacak 7 kilometrelik çevre yolu, yaklaşık 25 bin portakal ağacının kesilmesine neden olacak. İlçede bulunan mevcut sahil yolunun turizmin gelişimini olumsuz yönde etkilediği için yeni yolun portakal bahçelerinin ortasından geçirildiği öğrenildi.



Ancak portakal üreticileri, çevre dernekleri ve ziraat odaları yolun geçirileceği güzergâha tepkili. Bölgede 1100 dönüm portakal ağacı bulunan çiftçi Selahattin Onur, “Finike’nin en büyük özelliği portakalı. Bu yol binlerce dönüm portakal ağacının kesilmesine sebep olacak. Yol, Finike’nin merkezine uğramadan geçiyor. Finike’nin ticari, kültürel ve sosyal eksikliğine sebep olacak. Bu yolu halkın yüzde 99’u istemiyor” dedi.









Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkan Yardımcısı Celal Bülbül de şunları söyledi: “Bölgede yaklaşık 40 bin dekarlık coğrafi işarete sahip portakal yetişiyor. Yol yapılmasın turizm gelmesin diye engellemeye çalışıyor değiliz. Şu an Finike’mizde hali hazırda 2-3 sene önce sahil şeridi boyunca tamamlanmış duble yolumuz var. Finike portakalının özel yetişme sebebi, Finike’deki güzel makro iklime sahip olması. Planlanan yolla büyük bir kayıp yaşayacağız.”