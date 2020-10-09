Firari FETÖ'cülerin hücre evinden kaçış rehberi çıktı

FETÖ üyelerinin kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.





Aylar süren takibin ardından yakalanan şüphelilerin, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık kıyafetlerini değiştirdikleri belirlenmişti.

Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirilmişti.

Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Örgütün hücre evinden Ege ve Akdeniz kıyısındaki belli noktaların olduğu bir kaçış rehberi çıktı.

FİRARİLERİN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Ayrıca, firari durumdaki FETÖ'cülerin koronavirüs şüphesi üzerine kullanabilecekleri ilaçların yazılı olduğu notlara da ulaşıldı. Örgüt üyelerinin ayrıca evde kimse olmadığı imajı çizmek için kapıya kargo şirketi makbuzu bıraktıkları da ortaya çıktı.