Fırında makarna nasıl yapılır? Tarifi nedir? Gelinim Mutfakta yemeği fırında makarna malzemeleri nelerdir?

Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yapımında yeni gün başladı. Hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın finaline adım adım yaklaşılıyor. Beğenilen programda bugün ise fırında makarna tarifi yapılıyor. Peki fırında makarna nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ

1 paket fırın makarna

1 su bardağı kaşar peyniri

Peynirli Beşamel Sos için Malzemeler;

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

5 su bardağı süt

Tuz

Beyaz biber

Muskat rendesi

2 su bardağı kaşar peyniri

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Tencerenize suyu ekleyin ve kaynatın.

İçerisine, fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.

Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.