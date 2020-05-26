Fırınlar bugün açık mı? Fırına ekmek almaya gitmek sokağa çıkma yasağında serbest mi?

Fırınlar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün dördüncü günü! Bugün saat 24:00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek. Kısıtlamanın devam ettiği 26 Mayıs Salı günü vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında fırına ekmek almaya gitmek serbest mi, fırınlar bugün açık mı sorusu geliyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

FIRINLAR BUGÜN AÇIK MI?

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

FIRINA EKMEK ALMAYA GİTMEK SERBEST Mİ?

Yürüme mesafesinde size en yakın olan fırına ekmek almaya gitmek serbest!