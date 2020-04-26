26.04.2020 - 10:49 | | DHA
Fırtına Deresi'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde suyun yükselmesi sonucu taşın üstünde mahsur kalan köpek, suya giren zabıta görevlisi tarafından kurtarıldı.
İlçedeki Fırtına Deresi'nde suyun yükslemesi sonucu bir sokak köpeği taşın üstünde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Çamlıhemşin Belediyesi zabıta ekipleri dere kenarına ulaştı. Dereye giren zabıta personeli Akif Yılmaz, köpeği kucağına alarak kıyıya çıkardı. Veterinere götürülen köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.