Fıtrat Nedir? TDK'ya Göre Fıtrat Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Fıtrat, hem ruhi hem de fiziki bakımdan insanın yaratılışından gelen özelliklerini ifade etmekte kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. İslam dinine özgü terimlerin yer aldığı İslam Ansiklopedilerinde de yer verilen ve Müslümanların öğrenmesi gereken kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu açıdan bu kelimenin anlamını öğrenerek, kullanımları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunabilir.

Fıtrat Nedir?

Fıtrat kelimesi, yarmak, ikiye bölmek, yaratmak, icat etmek anlamlarına gelen fatr kökünden doğan 'yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip olma' anlamlarına gelmektedir.

İlk yaratılış, fıtrat kelimesi ile özdeşleştirilmektedir. Bu bakımdan fıtrat, ilk yaratılış zamanında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk hallerini belirtmektedir.

Estetik amacı ile vücudun bazı bölümleri ya da organları üzerinde yapılan, asli yapıyı değiştirecek özellikteki müdahaleler fıtratı bozmaya yönelik hareketler olarak kabul edilmektedir.

TDK'ya Göre Fıtrat Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu'na göre fıtrat kelimesi, yaratılış, tabiat anlamlarını taşımaktadır.