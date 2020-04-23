Fobi Ne Demek? Tdk'ya Göre Fobi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fobi kelimesi patolojik korku kelimesinden türemiş Fransızca bir kelimedir. Bu sebeple de dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fobi kelimesi korkmak ve korkutmak anlamlarına gelmektedir.



Fobi Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde çoğu kelimenin anlamlarını öğrenmek mümkündür. Fobi kelimesi de Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı bulunmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku



Fobi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Fransızcadan türemiş olan fobi kelimesi günlük hayatta dilimizde kullanılan bir kelimedir. Anlamı ise sözlüklerde geçmektedir. Fobi kelimesi tek bir anlama gelmektedir. Kişilerin bir olay veya durum karşısında veya belli bir nesnelere karşı duydukları olağan dışı çok büyük ve çok güçlü korku manasını barındırmaktadır. Çoğu kişilerin ise fobileri bulunmaktadır.